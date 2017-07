Líder republicano no Senado diz que lamenta esforço para revogar Obamacare

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou que lamenta que o “esforço para revogar e substituir imediatamente as falhas do Obamacare não será bem sucedido”. Em um breve discurso no plenário do Senado dos Estados Unidos, McConnell repetiu que não irá mais tentar, imediatamente, uma revogação do sistema de seguro-saúde na Casa.

“Eu imagino que muitos democratas estavam celebrando ontem à noite. Eu espero que eles considerem o que eles estão celebrando”, disse McConnell. Ontem à noite, ele anunciou que seu projeto de revogação e substituição do Obamacare seria tirado da pauta do Senado, após mais dois senadores republicanos se colocarem contra a proposta.

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, afirmou que gostaria de ver o Senado “avançar em algo” após o colapso do plano elaborado pelos líderes republicanos do Senado para revogar e substituir o sistema de seguro-saúde em vigor no país, que ficou conhecido como Obamacare.

Segundo Ryan, os deputados republicanos estão orgulhosos do projeto que foi aprovado na Câmara no início de maio e estão esperando para ver o que o Senado pode fazer. Ryan disse que estava preocupado que o Obamacare ficasse em pé e repetiu que a lei está falhando. “Nós gostaríamos de ver o Senado se movimentar para alguma direção. Nós temos uma promessa que precisamos cumprir”, disse. (Com Associated Press)