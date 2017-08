Com o objetivo de arrecadar alimentos para entidades assistenciais, alunos e colaboradores da Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, realizam neste sábado (26) a 10ª edição do Trote Solidário, atividade sócio educacional que busca incentivar os estudantes a exercerem a solidariedade e a cidadania. Segundo o presidente da instituição, Carlos Vianna, a ação também é uma maneira de “contemplar a conscientização e a responsabilidade social”.

O trote é feito semestralmente e acontecerá em dois endereços: no Supermercado Club de Campo, das 9h às 17h, av. Lico Maia, 930, bairro Serraria, e no Assaí Atacadista, das 9h às 13h, Av. Piraporinha, 1144, Vila Nogueira.

Apenas alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, café, farinha, açúcar, óleo, comprados em ambos os comércios durante o período do trote, podem ser doados.

Na última edição, em março de 2017, foram arrecadados 829,30 kg de alimentos. Neste semestre, é esperada uma arrecadação em torno de 1.500 a 1.700 kg. Os produtos serão enviados para a Secretaria de Segurança Alimentar e repassados às entidades assistenciais cadastradas no programa, por intermédio do Banco de Alimentos.

Treinamento

Os estudantes da Fundação Florestan Fernandes, nos dias 16/08 e 17/08, passaram por um treinamento na instituiçãopara que a iniciativa alcance um bom resultado.

Na capacitação, eles aprenderam técnicas de abordagens, conheceram a lista de alimentos que podem ser recebidos e assistiram a vídeos de edições anteriores.

Essa é a primeira vez que o Paulo Henrique do Carmo Silva, estudante do curso Preparação para o 1º Emprego, participa de um ato solidário. Para o adolescente, o treinamento foi fundamental no sentido de compreender a importância do evento. “Acabei me conscientizando mais e entendi que enquanto temos o que comer todos os dias, há muitos que não têm”, explica.

A escola

A Fundação Florestan Fernandes é uma instituição de ensino profissionalizante vinculada à Prefeitura de Diadema. Fundada em 1996, a organização oferece cursos gratuitos de Informática, Juventude, Beleza, Comércio e Serviços, Construção Civil e Indústria, Terapias Naturais, Gastronomia, Eventos, Jardinagem, entre outros.

Além da sede, na Alameda da Saudade, a escola técnica tem uma unidade em funcionamento na Rua Inácio, centro de Diadema, e outra no Taboão, localizada na Avenida Prestes Maia.

Serviço:

10ª edição do Trote Solidário



Locais

Supermercado Club de Campo

Endereço: av. Lico Maia, 930, bairro Serraria

Assaí Atacadista

Endereço: av. Piraporinha, 1144, Vila Nogueira