No episódio desta quinta-feira (03/08), Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato discutem. Ellen enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala que descobriu a verdade sobre a paternidade de Tonico e fica satisfeita com a reação de Tato. Samantha reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na escola. Felipe mostra a Lica o esquema montado para cadastrar os alunos nas catracas do colégio. Marta avisa à filha que elas irão ao conselho tutelar. Malu comemora a instalação das catracas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre Deco, e a garota se desespera. K2 diz a Tato que não contará a ninguém o que sabe, mas procura Roney logo em seguida.