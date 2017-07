A chegada do Expresso Turístico na recém-restaurada Garagem das Locomotivas, ao som do clássico “Trem das Onze” interpretado pela Banda Lira, criou o cenário especial para a abertura do XVII Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP), que ocorreu neste sábado (22/07). O Festival continua neste domingo (23) e no próximo final de semana (29 e 30), com mais de 170 atrações culturais. Segundo a organização do evento, cerca de 10 mil pessoas visitaram a vila inglesa neste primeiro dia de evento.

A Garagem das Locomotivas foi o primeiro dos quatro imóveis restaurados com recursos do PAC Cidades Históricas inaugurado neste sábado, em cerimônia que contou com a presença do prefeito Paulo Serra e da presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Kátia Bogéa. Além da garagem, foram entregues também os antigos Galpões das Oficinas (onde foi instalada a Praça de Alimentação), o Almoxarifado da Ferrovia e a Casa do Engenheiro, que abriga a Biblioteca da Vila.

“É uma grande satisfação poder devolver para a cidade alguns símbolos e com Paranapiacaba não é diferente. Esse é só o começo de uma grande cruzada”, afirma o prefeito Paulo Serra. “Fazer a obra e o restauro é difícil, mas o grande desafio é encontrarmos um modelo de desenvolvimento para Paranapiacaba e que esse modelo consiga agregar a preservação do patrimônio e a geração de emprego e renda”.

A presidente do Iphan, Kátia Bogéa, destacou que a Vila de Paranapíacaba foi tombada e está na lista para se tornar patrimônio mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). “O Iphan ficou responsável pelos bens do patrimônio ferroviário que tivessem valor cultural no país, mas não há recursos para preservar tudo. Tivemos que fazer escolhas e Paranapiacaba é uma dessas escolhas”, explica Bogéa.

“O Festival de Inverno está sendo realizado dentro de um novo conceito que valoriza o patrimônio, onde a Vila é o destaque”, afirma a secretária de Cultura, Simone Zárate. “Estamos investindo toda nossa energia e criatividade na Vila, que está mais bonita e melhor cuidada”, acrescenta o secretário de Meio Ambiente, Donizeti Pereira.

Programação

O primeiro dia de festival contou com diversas atrações musicais na rua Fox, como o show “Na ponta da língua”, apresentado pelo Grupo Vocal Feminino Solaris e que teve no repertório músicas de Luiz Tatit, Tom Zé, Mestre Ambrósio e cirandas de domínio público. O trio Bad Luck Gamblers se apresentou com instrumentos característicos do estilo psychobilly, pouco conhecido no Brasil. Os visitantes ainda dançaram o contagiante estilo rockabilly, sob o comando do trio Joe and the Wet Rags, em um clima de anos 50.

O Sesc, um dos parceiros do Festival de Inverno de Paranapiacaba, trouxe oficinas e apresentações ao Clube União Lyra Serrano. Um dos destaques foi o grupo David Kerr e Canastra Trio, que encantou o público com seu repertório recheado de standards que se tornaram clássicos mundiais. O grupo, que é reconhecido na cena paulistana, interpretou Tony Bennett, Chet Baker, Nat King Cole, além de Frank Sinatra.

Domingo

Entre as atrações deste domingo (23), no segundo dia de festival, estão Beto Casemiro e Convidados, que apresentam na rua Direita músicas de Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Noel Rosa, Ary Barroso, Tom Jobim, Chico Buarque, entre outros, além de algumas composições próprias de Beto Casemiro.

O Street Blues, um duo nada convencional, vai levar blues às ruas da Vila em um show itinerante, saindo da Garagem das Locomotivas. Os fãs de jazz poderão acompanhar apresentações na rua Fox e quem gosta de teatro poderá acompanhar intervenção teatral no Museu Castelo a partir de poemas de Bertold Brecht.

O segundo dia de FIP terá também a Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba, que conta com a participação 50 expositores, levando até a Vila artesanatos exclusivos. Também será realizada a Feira do Vinil, que proporciona aos visitantes a oportunidade de comprar, vender ou trocar LPs. Ambas as feiras funcionarão nos quatro dias de evento.

A programação completa está disponível no site www.santoandre.sp.gov.br/fip