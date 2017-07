A 17ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) terminou neste domingo (30/07) com recorde de público, segundo os organizadores, chegando a 80 mil visitantes nos dois finais de semana do evento, 40 mil a mais do que o número estimado para este ano. O FIP contou com música, oficinas, artes cênicas, mostra de audiovisual, dança e circo, além de feiras de artes e antiguidades, de livros e de vinil e mostra fotográfica, com a participação de artistas locais.

“Nós mudamos o conceito do evento este ano para que a própria vila fosse a atração principal. Descentralizamos as apresentações, valorizamos artistas locais e a resposta veio com a adesão recorde de público. O evento esse ano só não será melhor do que o do ano que vem”, explicou o prefeito Paulo Serra.

No último dia de festival, a Street Blues Band abriu as atrações musicais, percorrendo as principais ruas de Paranapiacaba. Mas não foi apenas o som que animou a tarde do público, a Cia. dos Náufragos, que possui seis anos de existência, comemorou um ano de trabalho da peça ‘A Ilha Desconhecida’, apresentando-a no palco da rua Fox. A atriz e integrante da companhia, Cristiane Taguchi, de 29 anos, elogiou o festival, do qual participa pela primeira vez. “Achávamos que o público ia se concentrar apenas no gramado, mas muita gente nos cercou para assistir. Foi uma surpresa quando nos inscrevemos, pois eu acreditava que só havia atrações musicais. Foi muito especial participar no dia do encerramento”, comenta.

Na Biblioteca, a literatura andreense foi presenteada com o lançamento do livro de suspense ‘Mistérios da Vila’, de Carol London, baseado na cultura e lendas urbanas de Paranapiacaba. A edição deste ano foi elogiada pelo operador de máquinas, Marcelo Vieira, de 29 anos, que participou pela primeira vez do festival, levado pela namorada Fernanda Ribeiro, de 30. “Com certeza já está em nossa programação voltar no próximo ano”, afirmou o morador de Jundiaí. Fernanda, que mora em Suzano, já havia participado há muitos anos do evento. “Achei que está muito melhor, com mais atrações. Valeu muito a pena”, elogia a analista de polissonografia.

O encerramento do festival ficou a cargo da Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA), que se apresentou no Clube União Lyra Serrano.