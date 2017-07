O XVII Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) teve o segundo dia de atrações neste domingo (23/07) encerrando o primeiro final de semana de atividades. Segundo a organização do evento, aproximadamente 22 mil visitas visitaram o local. Os destaques do evento foram os mais diversos estilos musicais que se apresentaram em alguns do principais pontos da vila. Além disso, atrações de teatro, oficinas e as feiras de artes e antiguidades também foram as opções de entretenimento. O festival continua no próximo final de semana (29 e 30), somando cerca de 170 atrações culturais.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Donizeti Pereira, o evento foi um sucesso no primeiro final de semana de festival. “Estamos muito satisfeitos com a participação do público. A questão da restauração dos imóveis, a presença em peso das visitas e os shows ditaram o andamento positivo do evento. Além das inaugurações, as atividades artísticas também foram um grande ponto alto para a satisfação das pessoas, fora que no sábado (22) tivemos um dia bonito e depois veio a neblina, o que é bem a cara da nossa vila e as pessoas puderam ter um gostinho de como é Paranapiacaba”, comentou o secretário.

Logo pela manhã deste domingo, o sol trouxe luz e calor junto ao grupo Street Blues, que recebeu os passageiros que desembarcaram na saída da Garagem das Locomotivas, vindos do Expresso Turístico da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A rua Fox foi tomada pelo jazz, com o Jazz de Ville e Samba Jazz. No mesmo local, o “Você é Show”, convidou o público presente para subir ao palco e mostrar seu talento. Na esquina da avenida Antonio Francisco de Paula Souza, o Folk na Kombi deu o som ao entardecer. No Antigo Mercado, um dos destaques do dia foram Anaí Rosa Quarteto e Max Gonzaga. Na Casa Fox, aconteceu a Mostra de Arte NAIF Nacional, enquanto na Biblioteca de Paranapiacaba – Casa da Cultura, o público infantil se divertiu com curtas do Festival do Minuto e a exposição ‘Traços de Paranapiacaba’, da artista Teresa Saraiva.

No próximo final de semana (29 e 30) a festividade continua e traz inúmeras atrações. No sábado, a Escola Estadual Senador Lacerda Franco terá o espaço dedicado para o rock, com bandas de punk como o DZK, de hardcore como Statues On Fire e ainda de metal, caso do Rhino. No Lyra Serrano, diversas oficinas animarão os participantes a partir das 12h. Um pouco mais tarde, às 17h, a música instrumental abrilhanta ainda mais o Museu Castelo com a apresentação “300 anos de Música para Violão Solo”. Já no domingo, dia de encerramento do Festival, logo às 10h chega o Street Blues com saída marcada para a Garagem das Locomotivas. No Coreto, às 13h, o Circo no Beco traz o seu encanto. Para fechar com chave de ouro, a OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André), se apresenta às 18h, no Clube União Lyra Serrano.

Estrutura e transporte

Para atender o público, haverá estacionamento com três mil vagas disponíveis, graças a uma parceria com a empresa Cesari, que fica próxima à Vila. Quem for de carro, poderá estacionar no local e será levado de ônibus até o acesso à parte baixa da Vila, onde acontece o Festival. O custo é de R$ 40 para carros, R$ 20 para motos, R$ 50 para vans e R$ 150 para ônibus de turismo.

Quem preferir, poderá ir de ônibus, que sai do Tersa (Terminal Rodoviário de Santo André, em Prefeito Saladino), ou da estação de Rio Grande da Serra da CPTM. A linha que sai do Tersa é a 040, operada pela Viação Ribeirão Pires e tem tarifa de R$ 6,45. A linha que sai de Rio Grande da Serra, também operada pela Viação Ribeirão Pires, é a 424, que tem tarifa de R$ 4,20.

A Vila conta ainda com 26 restaurantes e bares que oferecem grande variedade de lanches e refeições, incluindo cervejas artesanais, queijo e vinho. Para quem quer passar a noite em Paranapiacaba, a Vila conta com 9 pousadas.