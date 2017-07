A vila de Paranapiacaba, em Santo André, recebeu neste sábado um bom público para o terceiro dia do XVII Festival de Inverno. De acordo com os organizadores, cerca de 14 mil pessoas estiveram no local para conferir atrações como o Coro da Cidade, que se apresentou na igreja da Parte Alta, e os clássicos do Jazz e Soul no show de Graça Cunha e banda, no Clube União Lyra Serrano (ULS), o espaço do Sesc. A programação prossegue neste domingo, no último dia do evento.

Neste sábado, o Espaço Rock, na Escola Estadual Senador Lacerda Franco, atraiu um bom público, para as apresentações das bandas Condenados, Eyes of Beholder, Rhino, Statues on Fire, Subviventes e DZK. Durante o FIP a escola abriga ainda a tradicional Feira de Artes e Antiguidades.

Outro ponto bastante movimentado foi o Antigo Mercado, onde nos dias do festival acontece a feira de produtos elaborados com o Cambuci. No palco ao lado, na tarde deste sábado foi realizado um forró com o pessoal do Forró Pé de Calçada.

Último dia

Neste domingo, último dia do FIP, a programação traz série de atrações. A Street Blues Band percorre as principais ruas da vila no domingo, às 10h, com saída da Garagem das Locomotivas. No Antigo Mercado, se apresentarão duo The Variants, com canções de rock, folk e blues, às 11h; Lucas Santana, em show com voz e violão, às 13h, o rock da banda Celofane, às 16h. A Cia. dos Náufragos apresenta ‘A Ilha Desconhecida’, às 14h, no palco da Rua Fox. No mesmo horário, na Biblioteca, será realizado o lançamento do livro de suspense ‘Mistérios da Vila”, de Carol London, baseado na cultura e lendas urbanas de Paranapiacaba. E o concerto da Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA) encerra o festival, às 18h, no Clube ULS. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação.

Confira a programação completa no hotsite: http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/.

Durante os dias do festival o acesso é trânsito veículos na Vila é proibido. Para receber o público do festival há estacionamento com três mil vagas disponíveis. Quem for de carro, poderá estacionar no local e será levado de ônibus até o acesso à parte baixa da Vila, onde acontece o Festival. O valor do estacionamento é de R$ 40 para automóveis, R$ 20 para motos, R$ 50 para Vans e R$ 150 para ônibus. Quem preferir, poderá ir de ônibus, que sai do Terminal Tersa, ou da estação de Rio Grande da Serra da CPTM.

A Vila conta com 26 restaurantes e bares que oferecem grande variedade de lanches e refeições. O público pode aproveitar ainda a praça de alimentação, que funciona nos antigos Galpões das Oficinas, totalmente restaurados, que oferece lanches, massas, vinho, queijo e cervejas artesanais, entre outros produtos, além de food trucks.