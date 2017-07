Separatistas ucranianos proclamam novo Estado no leste do país

Os separatistas do leste da Ucrânia proclamaram um novo Estado nos territórios os quais controlam.

Mais de 10 mil pessoas morreram durante uma guerra na região, depois que rebeldes apoiados pela Rússia tomaram o controle de parte do centro industrial da Ucrânia, em abril de 2014. O país assinou um acordo de cessar-fogo com os separatistas em 2015, que também prevê um retorno gradual das áreas próximas a Kiev, dando autonomia às regiões. O acordo, no entanto, nunca foi implementado por completo.

A agência separatista Donetsk News divulgou nesta terça-feira o líder separatista Alexander Zakharchenko dizendo que os rebeldes em Donetsk e em Luhansk promoveriam um Estado chamado Malorossiya. Zakharchenko comentou que os rebeldes estão elaborando uma Constituição, que seria levada a uma consulta popular posteriormente.

Não houve comentários imediatos sobre o assunto por parte da Rússia, que tem apoiado os rebeldes. Fonte: Associated Press.