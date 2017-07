Neste domingo (16), às 18h, a banda Bee Gees Alive se apresenta no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. O show cover da banda, que fez sucesso da trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado a Noite, promete uma volta aos anos 1980, com hits, como Night Fever, To Love Somebody e Massachussetts. O trio é formado por Junior Santana (Barry), Tony Scriptori (Robin) e Guido Roverso (Maurice). Ingressos R$ 80, na Pixolé (rua Niterói, 359), site www.bilheteriaexpress.com.br e na bilheteria domingo, a partir das 14h.