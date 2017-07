No capítulo desta quinta-feira (13/7), Irene pede para se encontrar com Ruy em um bar. Jeiza comenta com um policial que viu Bibi perto da comunidade em atitude suspeita. Caio vai com o secretário de segurança ao batalhão de Jeiza e a policial comenta sobre a suposta gravidez de Bibi. A secretária de Eugênio flagra Mira com a correspondência do advogado. Ruy pede que Amaro o ajude a descobrir quem é a amante de seu pai. Bibi faz um acordo com um traficante. Jeiza reclama com Cândida da presença de Amílcar em sua casa. Silvana perde dinheiro no cassino. Ritinha estranha ao ver Bibi com uma grande quantidade de dinheiro. Caio tenta entender a relação de Eugênio com Irene. Simone comenta com Ivana sobre o problema de Silvana. Abel, Edinalva e Nazaré vão juntos para a Estudantina. Silvana perde seu carro na mesa de jogo. Bibi vai para a Estudantina. Heleninha pergunta se Aurora será avó novamente. Biga e Nonato desconfiam quando veem Silvana na rua. Bibi encontra Jeiza na Estudantina.