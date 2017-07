No capítulo desta quarta-feira (12/7), Ritinha aceita reatar com Ruy. Zeca e Jeiza namoram. Ruy exige que Ritinha não deixe o filho perto de Zeca. Edinalva chega à casa de Joyce com Ruyzinho. Eugênio volta para casa e Zu insiste para que ele converse com a esposa. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Dantas desconfia de que Bibi foi a culpada pelo incêndio no restaurante. Bibi vai até a comunidade. Joyce não aceita conversar com Eugênio. Ruy decide procurar Irene. Eugênio tenta se afastar da amante. Ivana desabafa com Zu. Ritinha reclama de Joyce. Bibi confronta o comparsa de Rubinho. Silvana avisa a Dita que irá a outro cassino e engana Eurico. Irene pensa em falar para Joyce que viu Eugênio no aquário. Jeiza vê Bibi numa rua próxima à comunidade. Ruy chega à casa de Irene e Eugênio se esconde.