Mugabe ignora prazo para renunciar e pode enfrentar processo de impeachment

O presidente Robert Mugabe ignorou um prazo dado pelo partido governista, Zanu-PF, para que ele renuncie ou enfrente um processo de impeachment. A população local defende a saída de Mugabe e promete mais protestos para pressioná-lo.

Ativistas da oposição e veteranos da guerra da libertação anunciaram mais manifestações para pressionar Mugabe, de 93 anos, a renunciar após 37 anos no poder. Alguns membros do partido governista dizem que um processo de impeachment pode levar alguns dias até sua conclusão. Mugabe perdeu o comando de seu partido no domingo, em decisão do comitê central da sigla.

O vice-presidente deposto Emmerson Mnangagwa aparece como provável próximo líder do país, após o comitê do partido apontá-lo para a sucessão. Os militares parecem preferir uma renúncia voluntária e buscam realizar uma transição política sem sobressaltos. Mugabe e sua família ainda podem ter imunidade judicial. Fonte: Associated Press.