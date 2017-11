Na próxima semana – dias 21, 22 e 23 de novembro, das 9h às 16h, a Associação Projeto Crescer do ABC, administradora da Casa Ronald McDonald ABC por meio do Rotary Club Santo André, promoverá um bazar especial beneficente de Natal, na própria instituição, localizada na av. Príncipe de Gales, 821 – Santo André.

O evento é aberto a toda a comunidade e nele será possível encontrar grande variedade de produtos novos e seminovos, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros itens, doados por parceiros da instituição.

Toda a verba arrecadada será revertida para a Casa Ronald McDonald ABC, que faz parte do Programa Casa Ronald McDonald, coordenado pelo Instituto Ronald McDonald no Brasil. A Casa proporciona hospedagem, alimentação e suporte psicossocial para crianças e jovens com câncer e seus familiares que, devido ao tratamento, estão longe das suas cidades de origem. Atualmente encontram-se hospedadas no espaço 23 famílias.

A instituição também funciona como Casa Dia ao oferecer alimentação e atendimento psicossocial para crianças e jovens da oncologia pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC e que não precisam de hospedagem na Casa Ronald McDonald ABC.