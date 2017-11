Decoração de Natal do São Bernardo Plaza tem inspiração na turma do Mickey

O mundo mágico da Disney chega ao São Bernardo Plaza no tema da decoração de Natal, que será inaugurada no dia 18 de novembro. O público poderá percorrer um cenário de 160 m², onde será colocada uma árvore de Natal, junto com Mickey e seus amigos.

Atividades temáticas pretendem agradar crianças e adultos, como um grande escorrega dentro de um trenzinho. Na base da árvore, um espaço diferenciado exigirá muita energia das crianças: ao pedalarem suas bicicletas, os participantes irão gerar energia e comandar um painel de atividades, dando vida à decoração de Natal. Reproduções em 3D da Minnie e do Mickey permitirão muitas fotos para guardar como recordação.

Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald visitarão o shopping dos dias 19 a 22 de novembro e de 14 a 18 de dezembro, das 16h às 19h30, e toda a família poderá tirar fotos com os personagens. Para dar mais conforto aos visitantes, serão distribuídas senhas com antecedência para os encontros.