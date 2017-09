Ao planejar uma viagem, é imprescindível tomar alguns cuidados, principalmente quando o passeio também envolve as crianças. Questionamentos sobre o destino ideal, meio de transporte a ser utilizado e as melhores atividades para se fazer em família são pertinentes e ajudam a prevenir imprevistos.

Para isso, preparamos algumas orientações importantes para você curtir as férias sem preocupações junto com seus pequenos e aproveitar ao máximo o passeio em família.

1) Elabore um planejamento

Antes de viajar, faça um cronograma completo das atividades e tente implementar um pouco da rotina diária das crianças nele. Mudanças de ares, alimentação e horários de refeições podem alterar o humor e comportamento delas. Também mostre fotos e vídeos do destino escolhido e converse sobre as características locais e atividades que irão participar.

2) Consulte um pediatra

O ideal é conversar com um médico que já as conheça para pedir recomendações. Lembre-se também de providenciar um kit com protetor solar, repelente de insetos, pomada para picadas, gel antisséptico, medicamentos para dor, entre outros. Leve em conta se o destino é tropical, se faz muito frio ou se está em altitude elevada. O médico também poderá indicar as vacinas solicitadas.

3) Contrate um seguro viagem

Item indispensável para qualquer tipo de viagem ou viajante, mesmo os mais novos, o seguro viagem garante tranquilidade para a família toda, oferecendo os produtos adequados para todos os perfis de turistas, com ótima assistência médica e cobertura para possíveis despesas com saúde no exterior, além de assistências em caso de extravio de bagagem ou regresso antecipado.

4) Durante o voo ou trajeto de carro

As crianças não possuem noção exata de tempo e, quanto maior a distância, maior a impaciência e irritabilidade. Em viagens de avião, leve uma pequena bolsa com seus brinquedos favoritos ou livros para colorir. Aposte também em lanchinhos saudáveis para diminuir os efeitos das diferenças de pressão dentro da cabine durante decolagens e pousos. Se estiver de carro, faça paradas frequentes para que elas se movimentem e possam ir ao banheiro.

5) A mala perfeita

Faça um checklist de tudo que poderá precisar durante a viagem, como cobertores, casacos e roupas confortáveis para todos. No entanto, verifique tudo o que pode ser comprado no exterior e as marcas disponíveis, assim você poderá economizar espaço nas malas.

6) Alimentação no destino

Crianças são muito mais suscetíveis a problemas com a alimentação que adultos. Tente manter a dieta seguida em casa, a qual já estão acostumadas. Além disso, para todos os passeios, tenha sempre à mão lanchinhos e água para se hidratarem. Evite restaurantes do tipo fast food ou alimentos como frutos do mar. Procure também por lugares que aparentem seguir as normas mínimas de higiene e que tenham cardápios especiais para os pequenos.

7) Aposte em passeios adequados

O itinerário no destino deve ser elaborado pensando no bem-estar dos mais novos. Nada de abusar da resistência física deles! Claro que dá para visitar museus e monumentos históricos, apenas pense em maneiras de deixar o passeio divertido para as crianças, com jogos e brincadeiras sobre o tema. Alguns lugares contam com ótimos espaços infantis.

8) Hospedagem

Hotel, pousada ou casas de temporada? É necessário verificar qual o tipo de acomodação é mais adequado para sua família. Dê preferência para os locais que possuem playgrounds, piscinas infantis e cozinhas básicas, para preparar papinhas ou esquentar mamadeiras.

9) Atenção redobrada

Para manter a tranquilidade e não entrar em desespero, preste sempre atenção nas crianças. Não deixe que andem sozinhas, principalmente em pontos turísticos lotados, o que irá dificultar ainda mais a sua localização caso se percam. É possível utilizar uma pulseira de identificação com o seu nome e telefone, caso algo venha a acontecer.

10) Relaxe e desfrute a viagem

Não há nada melhor que aproveitar o tempo livre com os filhos. Curta cada momento, tire fotos e, caso algo não saia como o planejado, relaxe e busque o melhor da situação. A viagem deve ser especial para eles e para você!