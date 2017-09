Com Caio Blat no elenco, adaptação de ‘Grande Sertão: Veredas’ estreia

Em Grande Sertão: Veredas, a diretora Bia Lessa assume o desafio de montar o consagrado romance de Guimarães Rosa. Em cena, Caio Blat vive o jagunço Riobaldo, que atravessa o sertão para combater Hermógenes (Leon Góes), fazer um pacto com o diabo e encontrar Diadorim (Luiza Lemmertz).

O espetáculo é encenado em uma instalação na área de convivência do Sesc Consolação, que pode ser visitada ao longo da semana. Nela, há uma estrutura tubular com 250 bonecos em tamanho humano, que remetem à cena da morte de Diadorim. A diretora, entretanto, dispensa o uso de grandes recursos visuais. O foco permanece nos efeitos sonoros e na atuação do elenco.

Serviço

160 min. 18 anos. ONDE: R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Até 22/10. Peça: estreia sáb. (9). 5ª a sáb., 20h30; dom., 18h30. Instalação: a partir de 2ª (11). 11h/21h30 (5ª e 6ª, até 19h30; sáb., 10h30/19h; fecha dom.). Até 22/10. QUANTO: R$ 12/R$ 40 (instalação, grátis).