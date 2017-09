Em setembro, a Companhia de Danças de Diadema faz duas apresentações gratuitas na cidade do espetáculo infantojuvenil A Mão do Meio – Sinfonia Lúdica, dirigido por Ana Bottosso. Na sexta-feira (15/09), às 14h, a sessão é na Biblioteca Central de Diadema, como parte das comemorações dos 50 anos da biblioteca. No dia 28, também às 14h, a apresentação acontece no Centro Cultural Canhema, seguida de uma vivência de dança com a comunidade, realizada também pelos integrantes da companhia.

A Mão do Meio tem concepção e coreografia assinadas em dupla por Michael Bugdahn e Denise Namura e direção geral de Ana Bottosso. O enredo retrata a experiência da descoberta do próprio corpo, das mãos e dos pés. É uma história de gestos contada por meio da dança. Bailarinos e público embarcam na fabulosa aventura de uma mão que, fascinada por todo tipo de movimento, parte em busca da descoberta do corpo e, pouco a pouco, se torna uma verdadeira colecionadora de gestos. Informações pelos telefones 4055-9200 (biblioteca) e 4075-3792 (Centro Cultural Canhema).