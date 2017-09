Falha nos trilhos reduz velocidade da linha 3 – Vermelha do Metrô

Uma falha de equipamento de via está afetando as operações da Linha 3 – Vermelha do metrô na manhã desta quarta-feira, 6. A equipe identificou o problema às 7h26 na região da estação Bresser-Mooca, e os dois sentidos da linha permaneciam afetados até por volta das 8h20.

O metrô informou que está operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada unicamente na estação Bresser-Mooca, mas usuários informam que outros pontos da linha foram afetados. Os passageiros que acessam a estação Itaquera enfrentam longas filas para acessar o metrô. A companhia afirma que uma equipe de manutenção está atuando no local e que a situação está sob controle.