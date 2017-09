Durante show em NY, Lady Gaga se declara ao namorado, Christian Carino

A cantora norte-americana Lady Gaga fez elogios e declarou seu amor ao novo namorado, o seu empresário Christian Carino, durante show que fez em Nova York na segunda-feira da semana passada, dia 28 de agosto. “Quando eu vou para o backstage, Christian sempre está lá para ver se eu estou bem”, disse Gaga para o público. A cantora não costuma falar publicamente do relacionamento.

“A melhor parte de se estar apaixonada é ter alguém para te dar apoio caso alguma coisa aconteça com você”, continuou. A cantora, que será uma das principais atrações do próximo Rock in Rio que acontece neste mês, está com Christian desde fevereiro após ter terminado um longo noivado com o ator Taylor Kinney em julho de 2016.

O casal foi visto junto pela primeira vez pouco tempo depois da apresentação de Gaga no Super Bowl LI, a final do campeonato de futebol americano, e oficializou o relacionamento semanas depois, durante as festas após os prêmios Grammy.