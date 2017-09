No episódio desta sexta-feira (1), Guto se desculpa com Benê e a menina insiste para voltar a ter aulas de piano. Deco e Keyla conseguem chegar a um acordo. Lica se incomoda com a pressão de Felipe e MB tenta aconselhar o amigo. Ellen convida Jota para projetar um robô com ela. Edgar vai à casa de Marta e a convence de sair para jantar com ele e Lica. K2 se incomoda com o fato de Tato vender salgados na lanchonete de Roney. Guto revela a Benê que, como ela, também se sente diferente dos outros meninos.