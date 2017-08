O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, viaja de 10 a 12 de setembro para a Basileia, na Suíça, onde participará de reunião bimestral de presidentes de Bancos Centrais promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). Antes, Ilan vai tirar três dias de férias, no período de 7 a 9 de setembro. As informações estão publicadas na edição desta quarta-feira, 30, do Diário Oficial da União (DOU).