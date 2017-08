Engavetamento de seis veículos deixa feridos e bloqueia a Anchieta

Três pessoas ficaram feridas em um engavetamento na manhã desta segunda-feira, 28, na Rodovia Anchieta, em Cubatão, no litoral sul de São Paulo. O acidente envolvendo três carretas, dois carros e uma picape aconteceu às 8h30.

Testemunhas disseram à Polícia Rodoviária que as colisões foram provocadas por uma das carretas, aparentemente sem freio, que prensou os carros, a picape e as outras carretas. No total, 11 pessoas estavam nos veículos, que ficaram retorcidos e quase despencaram de uma ponte. Três vítimas sofreram ferimentos leves e oito saíram ilesas.

O trânsito ficou interditado durante a manhã, mas foi completamente normalizado no início da tarde.