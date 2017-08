Vem Pra Rua faz ato na capital paulista contra corrupção

O movimento Vem Pra Rua realiza na tarde deste domingo, em São Paulo, ato contra corrupção e a favor da renovação política. Os manifestantes se concentram na avenida Paulista em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). O movimento também realiza ações em outras cidades do País e informou que o ato tem como objetivo “deixar claro a vontade do povo brasileiro pelo fim da impunidade, com a prisão de todos os corruptos condenados, e a favor da renovação política em 2018”.