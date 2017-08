O São Cristóvão Saúde/São Caetano apresentou, nesta quinta-feira (24/08), mais um reforço para a temporada 2017/18, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano. Trata-se da meio de rede da seleção argentina Mimi Sosa. Nesta sexta-feira (25), já fez seu primeiro treino com as companheiras de equipe.

Emilce Sosa é nascida em 1987 e tem 1,77m de altura com passagens por grandes equipes do voleibol brasileiro e titular da seleção de seu país. “Estou muito feliz em estar em São Caetano e muitas expectativas com este novo time. Hairton disse que sempre quis me contratar, mas nunca deu certo, e agora que deu vamos trabalhar muito e tentar levar o time ao mais alto possível”, comemora Mimi Sosa.

“Pra gente é uma satisfação, pois é uma jogadora que já estávamos pretendendo contratar faz tempo e gosto muito da característica dela. Apesar da altura que não é o padrão de uma jogadora de meio, ela compensa muito bem com agilidade, velocidade e muito bem no ataque, que é o tipo de jogo que gostamos no São Cristóvão Saúde/São Caetano”, completa o técnico Hairton Cabral.

Para a nova temporada, o São Caetano contará com um elenco jovem, média de idade de 24 anos. As levantadoras são Lyara Medeiros, titular da Seleção Brasileira Sub-23, tem 21 anos e estava no Vôlei Bauru, e Ana Flávia, 20 anos, titular da equipe Sub-21 que disputa o Campeonato Paulista. Já as meios de rede são Camila Paracatu, 29 anos, uma das mais experientes, jogava no Rio do Sul, e Gabriela Penna, que estava no São Bernardo na última temporada, mas é formada na base do São Caetano.

As ponteiras são Fernanda Tomé, 27 anos, uma das remanescentes, depois de uma boa Superliga a ponteira foi convocada para a Seleção Adulta e renovou com o São Caetano. Quem está de volta também é Sonaly, de 23 anos, que estava no Rio do Sul e retorna para o clube, onde foi vice-campeã Paulista 2014. Já as opostas são Sabrina, do Bradesco/Osasco e a cubana Anet Alfonso, que irá debutar no voleibol brasileiro este ano. Para fechar o elenco a líbero é Andressa Krachefski, 29 anos, e veio do Renata/Valinhos Country.