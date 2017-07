O final de semana foi bom para o vôlei de São Caetano. Na sexta-feira (28/07), o São Cristóvão Saúde/São Caetano consagrou-se campeão dos 61º Jogos Regionais no vôlei feminino ao derrotar São Vicente por 3 sets a 0, no Ginásio da Metodista, em São Bernardo.

Com campanha impecável, o time do técnico interino Fernando Gomes confirmou o favoritismo com a quarta vitória sem perder um set. Na competição venceu Itanhaém por WO, depois Cotia por 3 sets a 0, e na sequência bateu Praia Grande pelo mesmo placar.

Mesmo sem contar com os reforços contratados para a temporada como a levantadora Lyara (ex-Vôlei Bauru), a ponteira Sabrina (ex-Nestlé/Osasco), e oposta Talia Costa, ambas na Seleção Brasileira Sub-23, a ponteira Fernanda Tomé (seleção Adulta), a meio de rede Mimi Sosa (seleção Adulta argentina), Gabriela Penna (ex-São Bernardo Vôlei), mas em razão do regulamento não pode jogar por ter disputado a Superliga B por São Bernardo, o time do ABC não encontrou dificuldades para derrotar seus adversários na competição.

No time que disputará a temporada, jogou apenas a ponteira Sonaly (ex-Rio do Sul e que retorna ao time caetanista), a cubana Anet Alfonso, meio de rede Camila Paracatu (ex-Rio do Sul), além da líbero Andressa Krachefski (ex-Renata/Valinhos Country), a maior parte do elenco foi formado pelas categorias Sub-21 e Sub-19.

Pelo Campeonato Paulista Feminino Sub21, o time de Fernando Gomes fez um bom jogo em Barueri e derrotou as donas da casa por 3 sets a 0, com parciais 25/22, 25/18 e 25/22, no ginásio do Engenho Novo, em Barueri. A oposta Kisy foi a maior pontuadora da partida com 12 pontos.

Agora o São Cristóvão Saúde/São Caetano ocupa a terceira posição na tabela com 13 pontos em sete jogos no Paulista Sub-21.

No masculino Sub-21, time comandado pelo técnico Renato Gomes vderrotou Santo André por 3 sets a 1 e também comemorou o título dos jogos.

Já no Campeonato Paulista Masculino Sub-21, o time volta à quadra no próximo dia 18 contra o Mogi Vôlei, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O São Caetano ocupa a sexta posição na tabela com 10 pontos em sete jogos.