Após vencer o Sesi/SP por 3 sets a 2 em casa neste domingo (03/09), o São Cristóvão Saúde/São Caetano já se prepara para o confronto contra Hinode/Barueri, nesta terça-feira (05/09), às 20h, em Barueri.

O time do técnico Hairton Cabral, mesmo desfalcado da levantadora Lyara e da oposta Talia, ambas na seleção Sub-23, conseguiu reverter o placar quando perdia por 2 sets a 0 em casa. “Estreia é sempre difícil, mas o time mostrou poder de reação e isso foi muito bom, por ser um time jovem”, afirma Hairton Cabral.

Com parciais de 19/25, 22/25, 25/18, 25/21 e 15/09, o destaque do São Cristóvão Saúde/São Caetano foi a ponteira Fernanda Tomé com 19 pontos e do lado do Sesi/SP, Glayce Kelly com 16.

O Sesi/SP soma uma vitória por 3 sets a 1 contra Bauru em casa e duas derrotas para o Renata/Valinhos pelo mesmo placar fora de casa e agora para o São Caetano por 3 sets a 2.

O Hinode/Barueri, adversário de amanhã, vem de derrota para o Vôlei Bauru por 3 sets a 1 fora de casa, mas a equipe do técnico José Roberto Guimarães já venceu o atual campeão paulista, Vôlei Nestlé, por 3 sets a 0 pelo Paulista. “O Barueri vem de derrota, mas é um time forte, principalmente jogando em casa, então teremos uma partida muito disputada amanhã e esperamos pontuar, mesmo fora de casa”, completa a jovem levantadora Ana Flávia.

O time do Barueri não contará com o comandante José Roberto Guimarães que está com a Seleção Brasileira Feminina em Tóquio, no Japão, para a disputa da Copa dos Campeões.

O Campeonato Paulista será disputado em turno único, com os times se enfrentando dentro do grupo. O Vôlei Nestlé/Osasco já está garantido nas semifinais, enquanto os classificados entre segundo e sétimo disputam as quartas de final em playoff melhor de dois jogos, com desempate, caso necessário, no Golden Set (set único disputado logo após a segunda partida).