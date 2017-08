Grandes redes de supermercados do chamado atacarejo correm na contramão da desfavorável conjuntura econômica atual e, ao invés de pisarem no freio, fazem apostas e novos investimentos em Santo André. Com isso, até dezembro, duas novas unidades do ramo alimentício começam a funcionar na cidade, uma do Atacadão, na Vila Metalúrgica, e outra do Roldão Atacadista, no Parque Jaçatuba.

A informação foi dada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Ailton Lima, durante o VIII Simpósio de Economia, com debate sobre a conjuntura econômica, realizado na quarta-feira (23), na Universidade Metodista de São Paulo, com apoio do Repórter Diário. Além disso, o secretário também adiantou a chegada da Leroy Merlin, que já conta com projeto para instalação na cidade.

Com ritmo de obras acelerado, a nova unidade do Atacadão deve começar a funcionar no final de setembro na rua São José com avenida dos Estados. A rede já opera com uma loja na região central. Já o Roldão, que também conta com unidade na Vila Vilma, ocupará as antigas instalações do Seta Atacadista, na rua André Ramalho, que encerrou as atividades no final de janeiro. A empresa já está com planta em vias de aprovação junto ao poder público municipal e iniciou processo de demolição do novo endereço.

“Serão 400 empregos diretos no Atacadão e cerca de 300 no Roldão. A gente começa com um círculo virtuoso bom, mas temos o desafio de não ficar apenas no setor de atacarejo e também trazer indústrias para Santo André”, afirmou Lima, que lembrou do recente investimento R$ 80 milhões feito pelo Prometeon Tyre Group, na unidade fabril da Pirelli.

Os investimentos não devem parar por aí. O titular da Pasta adiantou que tanto o Roldão quanto o Assaí Atacadista (que já opera com três lojas na cidade) pretendem ampliar ainda mais a rede de supermercados. “O Roldão quer mais duas lojas e o Assaí também pretende instalar mais duas”, afirmou.

Outra novidade para a Santo André será a instalação de uma loja de rede Leroy Merlin, que já está com projeto sendo analisado pelo Paço. O secretário afirmou que o processo está bem encaminhado, porém, ainda não é possível cravar prazo para sair do papel. O novo empreendimento, no entanto, que virá agregado com uma loja da Decathlon, deve gerar por volta de 300 empregos diretos.

Tecnologia

Além das lojas do setor de varejo, Santo André também trabalha para atrair indústrias de inovação e tecnologia. Ailton Lima revelou ainda que recebeu na quarta-feira (23) integrantes da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que revelaram interesse em instalar empresa de tecnologia na cidade. “Se vierem é coisa para mais 100 empregos diretos. É um novo modelo de indústria”, garante.

Simpósio de Economia

A conjuntura econômica nacional e seus impactos no ABC foi a proposta do VIII Simpósio de Economia realizado na quarta-feira (23), no Salão Nobre da Universidade Metodista, em São Bernardo. Na oportunidade alunos, professores da área, empresários e gestores públicos tiveram a oportunidade de ouvir palestras e apresentações sobre o tema.

Na oportunidade, o professor Júlio Pires, do departamento de Economia da FEA-RP/USP, fez explanação com análise da economia brasileira e raízes da crise, que trouxe pontos de vista estabelecidos por profissionais da área econômica com visões heterodoxas e ortodoxas.

Além da mensagem do reitor da Metodista, Paulo Borges Campos, e do vice-presidente do Conselho Regional de Econômica (Corecon SP), Luiz Carlos Barnabé, o evento também contou com palestra do secretário de Santo André, Ailton Lima, que apresentou aspectos do desenvolvimento econômico regional.

A realização do simpósio foi uma iniciativa do curso de Ciências Econômicas e do Observatório Econômico da instituição.