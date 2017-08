Alunos e professores, empresários, gestores públicos e entidades de classe marcaram presença no VIII Simpósio de Economia, realizado na quarta-feira (23), na Universidade Metodista, em São Bernardo. O evento, com apoio institucional do jornal Repórter Diário, foi uma iniciativa do curso de Ciências Econômicas e do Observatório Econômico da instituição e teve como proposta debater a conjuntura econômica nacional e seus impactos no ABC.

Na oportunidade, o professor Júlio Pires, do departamento de Economia da FEA-RP/USP, fez explanação com análise da economia brasileira e raízes da crise, e apresentou pontos de vista estabelecidos por profissionais da área econômica com visões heterodoxas e ortodoxas.

Sobre o cenário nacional, o docente afirmou ser crítico a postura da política econômica atual desenvolvida pelo presidente Michel Temer, já que havia grande expectativa de melhoria do cenário no País.

“A expectativa era que a economia ia retornar rapidamente a crescer, teríamos uma retomada dos investimentos, do consumo do setor privado, com a retomada da confiança e que o problema do déficit público seria rapidamente retomado. E na verdade não é isso que estamos assistindo”, disse Pires, em entrevista ao RDtv.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Renda de Santo André, Ailton Lima, proferiu palestra a partir do tema “Aspectos de Desenvolvimento Econômico Regional”. Na oportunidade também pode destacar projetos e ações na área que estão sendo desenvolvidas na cidade.

“O caminho da inovação hoje é a saída mais rápida para que o desenvolvimento econômico aconteça de forma pujante, necessária e eficaz”, afirmou Lima.

Representante da Prefeitura de Mauá, Ciomar Okabayashi, secretário de Desenvolvimento Econômico, destacou que a cidade desenvolve ações com objetivo de levar inovações tecnológicas para impulsionar as pequenas empresas, medida que vem sendo discutida junto ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Já o coordenador do Observatório Econômico da Metodista, Sandro Maskio, ressaltou que o evento foi uma boa oportunidade para discussão do cenário econômico atual, fato que permite ter grau de profundidade maior sobre o contexto da economia brasileira e seus reflexos para a região.

“O evento trouxe a possibilidade de expansão e proporcionou que os secretários falassem de suas atividades, trazendo isso para um universo maior de pessoas. Essa integração e disseminação é importante para discussões de mais alto nível”, observa Maskio.

Na oportunidade o reitor da Metodista, Paulo Borges Campos, e o vice-presidente do Conselho Regional de Econômica (Corecon SP), Luiz Carlos Barnabé, também falaram sobre a importância da iniciativa para a região.