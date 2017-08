Planalto minimiza convite de Rocha Loures a procuradores

Auxiliares do presidente Michel Temer minimizaram as informações de que o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima revelou nesta segunda-feira, 14, que o ex-assessor especial de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, convidou a força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba para encontrar o presidente no Palácio do Jaburu.

Segundo o procurador, o convite ocorreu em 2016 durante um evento da Associação Nacional dos Procuradores da República, em Brasília. De acordo com interlocutores de Temer, Rocha Loures, desde a Vice-Presidência, exercia o cargo de assessor de relações institucionais e agendava reuniões com diversos segmentos, inclusive com representantes do Ministério Público.

Citou, inclusive que, em outra ocasião, o presidente Temer recebeu procuradores, em um café da manhã, realizado no Palácio do Jaburu. O assessor lembrou ainda que, conforme já disse o próprio presidente, o procurador-geral da República, hoje seu algoz, também foi recebido por Temer, inclusive no Jaburu, fora de agenda, mais uma de uma vez. Ainda de acordo com este interlocutor, se os procuradores, em outra ocasião, quiserem uma reunião com Temer, poderão solicitar uma agenda porque o presidente atende a todos, dentro das suas disponibilidades.