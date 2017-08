Precisamos ter clareza que o Brasil não aguenta mais pagar impostos, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse nesta terça-feira, 8, que o Brasil precisa ter a clareza de que a sociedade não aguenta mais pagar impostos e a ineficiência do Estado. Ao participar da abertura do congresso promovido pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos, Maia assinalou que o Brasil precisa reconstruir todos os males dos últimos anos. O deputado foi bastante aplaudido por uma plateia composta por empresários e executivos do setor automotivo quando abordou o excesso da carga tributária do País.

O parlamentar defendeu em seu discurso a reforma da Previdência, segundo ele, o “coração de todas as reformas”. “Precisamos acabar com os privilégios tanto do setor público quanto do setor privado”, frisou ao falar sobre as mudanças nas regras de aposentadoria.

O deputado adiantou ainda que o relatório da reforma tributária já está pronto e que agora é preciso debater se vale a pena colocar em tramitação a reforma fatiada ou completa.