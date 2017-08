Dólar paralelo na Venezuela avança quase 50% em uma semana

O bolívar venezuelano perdeu quase metade de seu valor no mercado paralelo durante a semana passada, à medida que os problemas políticos e econômicos do país aumentaram. O dólar americano ultrapassou a marca de 19 mil bolívares no mercado paralelo, enquanto era cotado a 10 mil bolívares na sexta-feira anterior, de acordo com o DolarToday.com. O analista Juan Carlos Rodado, da Natixis, afirmou que “as pessoas estão comprando dólares por pânico”.

A moeda venezuelana foi atingida por novas turbulências que cercam o presidente Nicolás Maduro, que está enfrentando sanções, após a votação para eleger os membros da Assembleia Constituinte, no último domingo, em uma tentativa de reescrever a Constituição. O bolívar ficou sob nova pressão depois que a petroleira estatal PdVSA pediu mais tempo para divulgar suas informações financeiras, alimentando os receios de um default. Fonte: Dow Jones Newswires.