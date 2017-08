Temer está no Palácio do Jaburu com advogado Mariz e Padilha

O presidente Michel Temer está reunido na manhã desta quinta-feira, 3, com seu advogado, Antonio Claudio Mariz, e com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente. O encontro ocorre um dia após o presidente se livrar da denúncia por corrupção passiva na Câmara.

Na agenda de Temer, até o momento, não há compromissos oficiais, apenas despachos internos. Segundo fontes, além de fazer uma análise do dia de ontem, o presidente quer começar a traçar estratégias para responder a eventuais próximas denúncias, mas também quer desenhar uma agenda de retomada.

Durante processo da votação, Padilha ficou responsável também por um mapeamento dos votos, mas evitou falar em retaliações. “Não haverá retaliação a partidos”, assegurou o ministro. “Nós temos toda a boa vontade possível com o PSDB, que tem nosso crédito”, disse.