Em comemoração aos 45 anos do Polo Petroquímico do Grande ABC e aos 85 anos de atividades do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo (Sinproquim), nesta terça-feira (18/7), foi apresentado no hall do Teatro Municipal de Santo André a mostra inédita sobre a importância dos produtos químicos para uma vida melhor, cujo objetivo é provocar reflexão referente a contribuição da indústria química para o bem-estar humano e evolução da sociedade. Com patrocínio da Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, a exposição segue até dia 30 de julho, em Santo André.

Além desta, mais seis grupos contribuíram na mostra. Entre eles, o Aditya Birla Group (Bila Carbon); Clariquímica; Unipar Carbocloro; Ecolab; Cabot; Rhodia, com exposições de pneus, celular, carimbos, cosméticos, negros de fumo, peças moldadas, cabos, couro sintético, soda cáustica, cloro, hidrogênio, lápis de cor, limpadores e bens de consumo para cuidados pessoais. O diretor executivo do Sinproquim, Ricardo Neves de Oliveira, explica que a química pode ser vista em todo lugar, desde a água até a vestimenta, mesmo sem ser observada, é forte no mundo todo. “O Brasil já esteve na 6ª colocação entre as indústrias químicas no mundo, depois da crise, caímos para a 9ª colocação, senão tomarmos cuidado, vamos definhar a indústria a uma desindustrialização precoce”, explica.

Segundo Ricardo, a indústria química tem o grande potencial na geração de empregos de alta qualificação e a cada vaga, gera dentro da cadeia seis a 12 novos empregos. “O que tentamos fazer com estas exposições é que a população entenda a importância da química e perceba que não é um trabalho que dá resultado em um mês, mas sim se for trabalhado de forma contínua”, reitera.

O gerente de relações institucionais da Braskem, Flávio Chantre conta que até o momento mais de três mil pessoas já presenciaram a amostra, que foi exibida pela primeira vez na Assembleia Legislativa de São Paulo, em março. “A exibição traz a química escondida, mostra através de painéis a origem, benefícios e funções dos produtos químicos no cotidiano. Através de displays fica claro para o consumidor de onde vem o produto que chega na casa dele e para os que não conhecem a Braskem, temos óculos 3D para visita virtual”.

A mostra tem caráter itinerante e já foi montada em escolas e espaços públicos. Além dos produtos da indústria química em destaque, há um espaço dedicado aos ganhadores do Prêmio Nobel de Química dos últimos dez anos e suas contribuições para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia na área.

Após o dia 30 de julho, a mostra segue em exibição, desta vez na cidade vizinha, no Mauá Plaza Shopping, até 15 de agosto. A coordenação executiva está sob responsabilidade da Assembleia Legislativa e a Frente Parlamentar Química de São Paulo, entre os apoiadores estão o Senai e o COFIP ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC).

Sinproquim

Fundado em 1931, o Sinproquim representa o setor nas relações com os sindicatos trabalhistas de todo o Estado de São Paulo e atua para elevar a produtividade, eficiência e sustentabilidade das empresas químicas. Atua ainda para levar competitividade da indústria química e incentiva a qualificação, capacitação e desenvolvimento tecnológico com base a inovação, sustentabilidade e eficiência energética.

Serviço:

Exposição: A importância dos produtos químicos para uma vida melhor.

Julho

Visitação: até 30 de julho de 2017

Local: Hall do Teatro Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário, 01 – Centro – Santo André

Entrada gratuita

Agosto

Visitação: 1 a 15 de agosto de 2017

Local: Mauá Plaza Shopping

Endereço: av. Gov. Mario Covas Júnior, 01 – Centro – Mauá

Entrada gratuita