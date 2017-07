Estado quer rever procedimentos em operações no Rio

Questionada pela reportagem sobre o alto número de episódios violentos perto de escolas e o fato de alunos dizerem ter medo de policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que autoridades da pasta e da Secretaria Municipal de Educação se reuniram na última quinta-feira para estabelecer agenda comum visando a diminuir os confrontos e os dias sem aulas. Na reunião, diz a nota, o secretário municipal de Educação, César Benjamin, foi convidado – e aceitou – contribuir com informações que possam ajudar o grupo, criado pela Segurança, para “rever normativas, procedimentos e protocolos que envolvem ações das polícias operacionais em incursões, melhorando as suas atuações”. A primeira reunião do grupo foi na semana passada.