Betinho Gomes: PSDB vai liberar bancada na CCJ para votar com a ‘consciência’

O deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) anunciou que o PSDB vai liberar a bancada do partido na CCJ, formada por sete membros titulares, para votar com a “consciência” em relação à denúncia contra o presidente Michel Temer. Gomes explicou que os tucanos são majoritariamente favoráveis ao prosseguimento do pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).