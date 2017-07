Rodrigo Teixeira produz ficção com Brad Pitt

O produtor brasileiro Rodrigo Teixeira prepara-se para iniciar seu projeto mais arrojado: rodar o longa Ad Astra, ficção científica que será protagonizado e coproduzido por Brad Pitt. “O roteiro caminhava devagar até chegar às mãos de Pitt, que se interessou. Imediatamente, os telefones não pararam de tocar”, diverte-se ele.

Ad Astra (expressão em latim que significa “para as estrelas”) conta a história do engenheiro espacial Roy McBride (Pitt), que sai em busca do pai (a ser vivido por Tommy Lee Jones) que, 20 anos antes, partiu em missão para Netuno, em busca de sinais de inteligência extraterrestre. O roteiro, com uma leve pitada de Coração das Trevas, foi escrito por James Gray, que também vai ser o diretor.

“Provavelmente, haverá um personagem com nome latino e que vive na Lua, uma homenagem que Gray pretende me fazer”, diverte-se Teixeira, um dos mais arrojados produtores cinematográficos brasileiros. Afinal, em pouco mais de dez anos na área, ele tanto viabilizou projetos nacionais inovadores, como O Cheiro do Ralo, Heleno e Tim Maia, como se aventurou em coproduções internacionais, em longas marcados por um frescor na linguagem, como Frances Ha e A Bruxa.

Um de seus segredos é o de saber se antecipar ao que pode se transformar logo em sucesso: quando descobre, por exemplo, que determinado escritor começa um novo romance, ele compra antecipadamente os direitos, antes mesmo de a obra ser editada, confiando em seu destino afortunado.

“Admiro cineastas como Martin Scorsese e Brian De Palma que, apesar da idade, estão sempre antenados com o que acontece de novo. É uma lição para todos.”