Adormecidos é atração no Centro Cultural Eldorado

Neste sábado (18), o grupo de teatro Teias apresentará a peça Adormecidos, no Centro Cultural Eldorado. Dirigido por Richard Ventura, o espetáculo narra o dilema de alguns habitantes que, ao saberem da existência de sobreviventes oriundos da queda de uma aeronave, se perguntam se devem ou não ajudá-los.

A peça, repleta de simbolismos e ironia, trata-se de uma reflexão contemporânea sobre a sociedade capitalista atual e pode ser assistida às 18h, no espaço cultural, que fica localizado na rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55, bairro Eldorado.

Confira abaixo a programação da semana nos centros culturais da cidade.

18 de novembro (sábado)

ADORMECIDOS – Às 18h

O espetáculo narra a queda de uma aeronave e a busca de seus sobreviventes por ajuda. Os habitantes da cidade mais próxima se perguntam se devem ou não ajudá-los, trazendo uma questão: o homem ajuda o homem?

Local: Centro Cultural Eldorado – Rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55, Bairro Eldorado. Tel.: 4059-1649

Classificação: 16 anos

21 de novembro (terça-feira)

JOÃO E MARIA – Às 15h

Contação de história sobre o clássico dos irmãos Grimm. Abandonados por sua madrasta na floresta fria, João e Maria vivem momentos de medo, alegria, surpresas e esperanças. Grupo Teatral Paralelos GTP. Direção: Patrícia Sammy.

Local: Biblioteca Santa Luzia – Rua Martins Fontes, 110, Jardim Santa Luzia. Tel.: 4072-3016

Classificação: Livre

UMA BOA CANTORIA – Às 14h30

Contação de história a partir de texto de Ana Maria Machado. O rei de um país distante, incomodado em seu sono vespertino, resolve proibir as pessoas de cantar. Mas as pessoas daquele lugar tinham a música no sangue. Seriam capazes de desobedecer ao rei?

Local: Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira – rua Bernardo Lobo, 263, Vila Nogueira. Tel.: 4071-9684 ou 4077-0122

Classificação: Livre

22 de novembro (quarta-feira)

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA – Às 9h30 e 14h30.

Círculo de leitura com o livro de Ana Maria Machado. Leitura dramática para sensibilização e incentivo à leitura. Mediação: Vânia Regina e Valkiria.

Local: Biblioteca Santa Luzia – Rua Martins Fontes, 110, Jardim Santa Luzia. Tel.: 4072-3016

Classificação: A partir de 7 anos

Semanais

BATALHA NO CEU – Todas as quartas-feiras, às 20h

Encontro de jovens de Diadema e região que buscam através do rap expressar o combate à desigualdade.

Local: CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados) – Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jardim União. Tel.4043-5476

Classificação: Livre

CORTE DE CABELO UNISSEX – Todas as quartas-feiras, às 10h.

Com o Instituto de Beleza De Bem Com a Vida. Grátis. Coordenação: Paulo Sérgio.

Local: CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados) – av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jardim União. Tel.4043-5476

TELECENTRO ABERTO PARA COMUNIDADE – Todas as segundas-feiras, das 15h às 17h.

Uso da sala de informática com auxilio de monitor.

Local: Local: CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados) – av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jardim União. Tel.4043-5476

QUADRADINHOS DO BEM! – Todas as segundas-feiras, às 15h, e terças, às 10h.

Produção de quadradinhos em crochê para confecção de colchas para doação. Participe deste ato de solidariedade trazendo sua agulha nº 3,5 e restos de lã.

Local: Biblioteca Santa Luzia – Rua Martins Fontes, 110, Jardim Santa Luzia. Tel.: 4072-3016.

Durante todo o mês

INDIRETAS DA POLÍTICA: ELEIÇÃO E MORTE DE TANCREDO NEVES

A exposição traz imagens da extinta revista Manchete (editora Bloch) sobre o falecimento de Tancredo Neves, além de livros e reportagens de época da TV Globo sobre sua eleição.

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros – rua Graciosa, 300, Centro. Tel.: 4055-9205

Classificação: Livre

APRENDENDO SOBRE MOÇAMBIQUE

Em comemoração ao mês da consciência negra, realizaremos atividades e brincadeiras relacionadas ao Moçambique, dança tradicional de origem africana. Agendamentos de grupos pelo e-mail bibliotecacentraldiadema@gmail.com.

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros – rua Graciosa, 300, Centro. Tel.: 4055-9205

Classificação: Livre

ZUMBA NA PRAÇA – Diversos dias e horários

Aula livre de zumba.

Local: CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados) – av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jardim União. Tel.4043-5476

Classificação: Livre