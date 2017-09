O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove, a partir desta quinta-feira (14/09), uma formação regional sobre direitos humanos para servidores públicos da região. O tema será trabalhado por meio de ciclo de palestras e oficinas realizadas em oito encontros semanais, até 7 de dezembro, na sede da entidade.

Idealizada pelo Grupo de Trabalho Direitos Humanos, a formação estimula os participantes a refletir sobre aspectos relacionados a temas como diversidade e conflito, cultura de paz e justiça restaurativa. O evento contará com o especialista em direitos humanos e coordenador do Grupo Temático Gênero e Masculinidades do Consórcio, Reginaldo Bombini, como facilitador durante os encontros semanais.

Serviço

De 14 de setembro a 7 de dezembro, das 8h às 12h

Local: Consórcio Intermunicipal ABC – av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.