Criança com 77% do corpo queimado sofre sem transferência em Mauá

No último sábado, (9/9), Leonardo Monteiro Mustosa, de nove anos, morador de Mauá, teve 77% de seu corpo queimado após esbarrar involuntariamente em uma panela com cinco litros de óleo fervente em seu corpo. Ao tentar socorrer o filho, Simone Monteiro que está grávida, queimou os pés e as mãos e imediatamente buscou atendimento no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá.

De acordo com a tia de Leonardo, Adaisa Morim, ao dar entrada no hospital, o garoto foi diagnosticado com queimaduras de segundo grau e necessita de transferência urgente para um hospital especializado no tratamento de queimaduras para realização de cirurgia. A reclamante ressalta que mesmo com a obtenção de liminar para a transferência dos pacientes, ainda não conseguiu vaga em nenhuma unidade.

Outra reclamação apontada por Morim é a falta de medicamentos e analgésicos como Paracetamol e pomadas para manter os pacientes internados no hospital. “O Nardini não tem estrutura para manter os dois, a Simone está grávida e nem analgésicos consegue tomar, Leonardo precisa fazer cirurgia nas mãos, corre risco de morrer por infecção e até agora não conseguiram transferência”, diz indignada.

Procurado pela equipe do RD, o Hospital Nardini não se manifestou até o fechamento da reportagem.