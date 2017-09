Dólar abre em alta com cautela política no radar

O dólar opera em alta desde a abertura, com o mercado de olho no noticiário político após a conclusão do inquérito da Polícia Federal que apontou a formação de uma organização criminosa do PMDB da Câmara encabeçada pelo presidente da República, Michel Temer. O relatório da investigação era aguardado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para finalizar a segunda denúncia contra o presidente.

As conclusões sobre o chamado “quadrilhão” do PMDB deixam os investidores cautelosos, em um momento em que avaliava-se que as prisões do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saud, do Grupo J&F, poderiam enfraquecer uma nova acusação contra Temer.

Às 9h40, o dólar à vista no balcão estava negociado a R$ 3,1173 (+0,39%), na máxima, enquanto no mercado futuro a moeda para outubro era cotada a R$ 3,1235 (+0,43%).