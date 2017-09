A ACISA (Associação Comercial e Industrial de Santo André) assinou parceria inédita com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) para que os associados elejam a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação para solução de conflitos. Para isso, basta incluir uma cláusula compromissória no contrato (disponível na entidade).

De acordo com o presidente da ACISA Evenson Robles Dotto, a mediação já é uma prática rotineira fora do Brasil e ganhou força com o novo Código de Processo Civil (NCPC), que traz em seu texto a determinação de se realizar sessões de mediação antes mesmo da apresentação de defesa do réu na Justiça Comum.

Na ocasião, também foram firmadas parcerias com a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial e Associação dos Advogados do ABC (CBMAE). Com a OAB/Santo André, a parceria já existe desde 2012.