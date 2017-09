Quando a mulher descobre a gravidez, naturalmente passa a ser orientada a ter cuidados especiais com a própria saúde. Pensando nisso, a ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, da Rede D’Or São Luiz, Adriana Rocha da Silva, elencou seis orientações para uma gravidez saudável.

1 – Cólicas no início da gestação: As cólicas no início da gestação são comuns devido a adaptação do útero e as distensões dos ligamentos que sustentam o útero, além dos gases que aumentam devido a ação da progesterona, o hormônio da gravidez deixa o intestino lento. Para alívio dos sintomas é essencial o controle de alimentação para evitar os gases e atividade física regular.

2 – Dores nas costas: As dores nas costas são comuns no período de gestação, pois as articulações da pelve começam a se soltar para facilitar a passagem do bebê no parto. Entre as medidas indicadas para amenizar o desconforto estão: Sentar-se de forma correta e evitar ficar sentado por mais de uma hora; evitar levantar peso, evitar o ganho de peso excessivo; uso correto de sapatos, o ideal é usar saltos quadrados, de 5 centímetros; banhos mornos para aliviar as dores; fisioterapia para dores intensas além de aulas de yoga e Pilates que auxiliam no tratamento.

3 – Eliminação de manchas: As manchas surgem principalmente no rosto e colo devido ao aumento da melanina, que se agrava com a exposição solar. Por isso, surgem as machas escuras no rosto. Para evitar a exposição solar, é indicado o uso de protetor solar. Para evitar as estrias que surgem na pele (barriga, seios e nádegas), o ideal é evitar o ganho de peso excessivo e passar hidratante duas vezes ao dia, principalmente a base de ureia. Já para evitar as celulites o ideal é beber muita água, manter alimentação saudável principalmente pobre em açúcar e gordura.

4- Alimentação equilibrada: A alimentação da gestante deve ser equilibrada, variada em frutas, verduras, leite e derivados, leguminosas e carnes magras. Para isso, o ideal é evitar alimentos gordurosos, dar preferência a alimentos cozidos, principalmente assados e grelhados, ingerir líquidos, principalmente água, cerca de 2/3 líquidos ao dis, evitar cafeínas, bebidas estimulantes como chás, refrigerantes, chocolates, adoçantes artificiais e bebidas alcoólicas pois podem provocar atraso no crescimento e desenvolvimento do bebê.

6 – Cautela com doces e açúcares: As grávidas podem tomar refrigerante, desde que seja com cautela. O ideal é substituir este hábito por sucos naturais.

7- Atividade física: Alimentação balanceada junto com atividade física supervisionada e sono adequado podem auxiliar em uma gestação mais tranquila.