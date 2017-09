Após Carol Duarte se transformar para a transição de gênero de Ivana, sua personagem em A Força do Querer, a namorada dela, Aline Klein, também fez mudanças e apareceu de cabelo curtinho.

O novo corte de cabelo foi mostrado em uma foto do diretor Pedro Garrafa no Instagram. “Todo mundo com o mesmo cabelinho”, disse Garrafa na legenda.

Anteriormente, Aline já havia parabenizado Carol por sua atuação na novela. “Hoje ela mostrou um pouquinho da força que tem! Porque ela tem muita força. Força, doçura e coragem. Pula, Caru, se joga que a vida é curta, e você tem muito a dizer. Pula que o mundo é grande! Eu vou estar aqui!”, escreveu Aline na legenda de uma publicação no Instagram.