Em entrevista durante o Festival de Cinema de Telluride, nos Estados Unidos, a atriz Angelina Jolie confirmou que uma continuação do filme “Malévola”, de 2014, está em pré-produção pela Disney. Jolie está no festival promovendo seu último filme, “First They Killed My Father”, que ela dirigiu para a Netflix e estreia na plataforma no próximo dia 15.

“Nós estamos trabalhando no roteiro da continuação de Malévola e o filme promete ser uma continuação bem forte”, disse a atriz, que interpreta a protagonista do longa. Após passar os últimos anos se dedicando à direção de filmes e só participando na dublagem de algumas animações, Jolie acredita estar na hora de voltar a atuar. “Agora eu que sou a chefe de família e tenho que levar pão para casa para os meus filhos, então é a hora de voltar a atuar”, riu.

“Eu tive que ficar esse período sem atuar para cuidar da minha situação familiar e dos meus filhos”, falou em alusão ao seu divórcio do também ator Brad Pitt. “Quando eu sentir que quero voltar a trabalhar, vou voltar a trabalhar. E agora estou sentindo isso”, completou.