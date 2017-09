Cuca testa o retorno de Egídio à lateral-esquerda do Palmeiras

O técnico Cuca voltou a promover testes no Palmeiras na atividade desta quarta-feira na Academia de Futebol na preparação para enfrentar o Atlético-MG, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A mudança da vez foi colocar o lateral-esquerdo Egídio na vaga de Michel Bastos, que foi o dono da posição nas últimas três partidas e o escolhido como titular no últimos treinos.

O trecho do treino que foi liberado à imprensa teve um trabalho coletivo de titulares contra a equipe sub-20. Cuca escalou a equipe com: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson. Recém-integrado ao elenco, o volante Felipe Melo fez trabalho físico em separado, junto com o volante Arouca, que está em fase final de recuperação de lesão.

Egídio não atua pelo Palmeiras desde a eliminação na Copa Libertadores diante do Barcelona, do Equador, em 9 de agosto, quando perdeu o pênalti decisivo. O jogador ficou fora da equipe nas três partidas seguintes (Vasco, Chapecoense e São Paulo) pois Cuca alegou ser necessário preservá-lo. O lateral tem contrato somente até o fim da temporada e ainda não começou a discutir com a diretoria as condições para renovar.

Antes da partida de sábado, no estádio Independência, pelo Brasileiro, o Palmeiras vai fazer mais dois treinos, na quinta à tarde e na sexta à tarde. Cuca deve mandar a campo uma escalação parecida à utilizada nas atividades dos últimos dias.