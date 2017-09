Câmara dos EUA aprova pacote de ajuda de US$ 7,9 bilhões a vítimas do Harvey

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda às vítimas do furacão Harvey de US$ 7,9 bilhões. Republicanos e democratas se uniram na votação da proposta, mesmo enquanto um novo furacão, o Irma, ainda mais poderoso, se aproxima da Flórida.

Por 419 votos a 4, o pacote d ajuda será enviado, agora, para o Senado, na esperança de enviar o projeto de lei para que o presidente dos EUA, Donald Trump, assine até o fim desta semana. O deputado republicano John Culberson, do Texas, cujo distrito de Houston foi fortemente atingido pelo Harvey, prometeu que “a ajuda está a caminho”.

Os senadores republicanos esperam adicionar o teto da dívida pública à proposta, mas, nesta quarta-feira, lideranças democratas afirmaram que apoiam uma elevação no limite apenas no curto prazo. Fonte: Associated Press.