Cazuza Cover no palco do Golden Square Shopping

No Golden Square Shopping, em São Bernardo, o feriado da Independência do Brasil, 7 de setembro, será ao som de muito de rock com o show Cazuza Cover às 17 horas na Praça de Alimentação.

Intérprete de Cazuza desde 2009, Fábio Sanchez de Oliveira estudou o artista para fazer apresentações bem realistas, para isso, assistiu entrevistas, vídeos, leu matérias, livros e investiu em figurinos para ficar o mais parecido possível com o ídolo.

Líder da banda Ideologia Cazuza Cover, Fábio vai interpretar os principais hits do cantor tanto no Barão Vermelho quanto em carreira solo, como O Tempo Não Para, Exagerado, Codinome Beija-Flor, Brasil, Ideologia, Preciso Dizer que Te Amo, entre outros.

Como intérprete de Cazuza, o músico já participou do especial 30 Anos da Música Exagerado produzido pela UOL, dos programas Famoso Quem e Máquina da Fama, ambos do SBT, além da inauguração da exposição Cazuza Mostra Sua Cara, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo.

Além do universo da música, Fábio também atua socialmente em um trabalho de conscientização da prevenção do vírus HIV, em parceria com o Núcleo DST de Santo André.

Serviço:

Show na Praça: Ideologia Cazuza Cover

Data: Quinta-feira, 7 de setembro

Horário: 17 horas

Local: Golden Square Shopping – av. Kennedy, 700/São Bernardo, São Paulo, Praça de Alimentação – Piso L3

Apresentação gratuita