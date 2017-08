O calçadão mais movimentado de Santo André voltou a ser alvo de reclamações de profissionais que atuam em prédios comerciais no local. Isso porque a rua Coronel Oliveira Lima, na região central, se tornou palco de apresentações de artistas de rua, que montam equipamentos de som ou cantam para expor os trabalhos. Além destes, comerciantes e ambulantes aproveitam o espaço com caixas de som e também utilizam megafone para atrair consumidores.

Angela Maria Hoehne, advogada de um escritório localizado na rua Monte Casseros, diz que mal consegue trabalhar com o barulho e alega já ter protocolado petições na Polícia Militar e Prefeitura para tentar resolver o problema. “Para quem passa e vê uma vez, é muito bacana, mas pra quem fica o dia inteiro tendo que ouvir esse barulho, é difícil, não dá para trabalhar”, reclama.

A advogada diz ainda que já viu um carro da Guarda Municipal passar pelo local e pedir para os músicos tocarem longe dos estabelecimentos comerciais ou abaixarem o som, mas que não resolveu o problema. “Logo que um sai, vem outro, e o barulho volta. Aqui perto tem a concha acústica, um espaço reservado para estes músicos, eles deviam aproveitar e tocar por lá”, diz. Segundo ela, um abaixo assinado foi feito na região e já reuniu aproximadamente 40 assinaturas.

A advogada Vera Lúcia Sena Cordeiro, que trabalha em um prédio na rua Dr. Albuquerque Lins, passa pelo mesmo problema e conta que apesar de ter recebido a visita do Semasa para fazer a medição do nível de ruído, continua com dificuldades para trabalhar. “Mediram o nível de dentro e fora do escritório e eles mesmos disseram que por ser uma área residencial, não só com prédios comerciais, o barulho deveria ser baixo, mas não é o que acontece”.

Já a psicóloga Regina Lovatto Rostichelli, relata que também sofre por não conseguir fazer um atendimento tranquilo com os pacientes. “Hoje mesmo tinha uma roda de samba em frente ao meu consultório, fica impossível trabalhar”. A especialista diz ainda que tem colegas que foram obrigados a deixar o imóvel e mudar o local do consultório para realizar os atendimentos.

Por meio de nota, a Prefeitura de Santo André informou que tem realizado várias reuniões para a regulamentação da Lei 9902/2016, que dispõe sobre apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos de Santo André. As conversas já foram realizadas com a Guarda Municipal, Semasa, Departamento de Parques e Áreas Verdes e, na última segunda-feira (28/8), também com representantes dos artistas de rua. De imediato, serão regularizadas, em caráter emergencial, as questões do centro comercial da rua Oliveira Lima.

O Paço informou ainda que está prevista a regulamentação com recorte de horário para apresentações, estabelecendo o limite de número de horas por dia, a distância necessária entre uma atividade e outra e, principalmente, as definições de estruturas permitidas ou não. A regulamentação também orientará sobre atividades artísticas transitórias que respondem de fato à Secretaria de Cultura.