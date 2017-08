Jurada dá nota baixa a Mariana Xavier na ‘Dança dos Famosos’ e pede desculpas

Uma nota considerada baixa surpreendeu a atriz Mariana Xavier, uma das participantes da atual edição da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Ela recebeu um 9 da também atriz Carolina Kasting, que estava no júri da atração.

Essa foi a pior avaliação da noite entre as participantes femininas que se apresentaram no domingo, 27. Além de Mariana, a apresentadora Adriane Galisteu e as atrizes Cris Vianna, Isabella Santoni, e Maria Joana também dançaram ao ritmo de forró.

Em vídeo divulgado no Instagram, Mariana não escondeu sua chateação com a nota de Carolina. “Obrigada pelo carinho de vocês. Nem comecei a ver as mensagens, mas sei que está rolando uma revolta na internet por causa do 9. Eu realmente não consegui disfarçar, vocês perceberam”, declarou a atriz, ao lado do parceiro de dança, Léo Santos.

“Todo mundo tem direito de dar a nota que quiser, desde que seja coerente. E eu fiquei realmente chateada porque eu acho que não foi coerente nem com as outras notas que estavam sendo dadas, nem com a justificativa que foi apresentada”, acrescentou.

Os fãs de Mariana também usaram as redes sociais para reclamar da nota e até acusaram Carolina de preconceito.