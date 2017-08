Ministro da Rússia visita nações do Golfo Pérsico em momento de crise com Catar

O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, visita nesta segunda-feira o Kuwait, no início de um giro por três países árabes do Golfo Pérsico, em meio à crise diplomática entre nações da região e o Catar. A autoridade da Rússia deve passar ainda pelo próprio Catar e pelos Emirados Árabes.

O governo do Kuwait tem tentado mediar o fim do boicote de quatro países árabes contra o Catar. Os Estados Unidos, a França e outras potências também tentaram intervir no caso, após Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Egito cortarem laços com o Catar, com o argumento de que o país financia o terrorismo e é um aliado do regime do Irã.

O governo do Catar nega que financie extremistas e enviou um embaixador de volta a Teerã apenas recentemente. Fonte: Associated Press.